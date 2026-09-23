Москвичей познакомили с культурным наследием и туризмом региона Сычуань

22 сентября в Китайском культурном центре в Москве состоялось торжественное открытие программы продвижения «Великолепная Сычуань — благодатный край». Гостям рассказали о культурном и природном наследии региона, туристических маршрутах и специальных предложениях для путешественников. Российские и китайские организации также заключили соглашения о сотрудничестве в сфере туризма, культуры и медиакоммуникаций, сообщила пресс-служба Мостуризма.

В мероприятии приняли участие около 100 представителей российских государственных и общественных организаций, туристической отрасли, авиакомпаний и бизнеса. Среди гостей были представители МИД России, Министерства экономического развития России, Комитета по туризму города Москвы, региональных представительств, Общества российско-китайской дружбы, туристических ассоциаций и компаний.

С приветственными словами к участникам обратились Фэн Литао, советник Посольства КНР в Российской Федерации, директор Китайского культурного центра в Москве, Игорь Зураев, заместитель председателя Правительства Республики Бурятия, руководитель Представительства Республики Бурятия при Президенте Российской Федерации, Евгений Козлов, первый заместитель руководителя Аппарата мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы, и Ванур Гарифуллин, заместитель полномочного представителя Республики Татарстан по координации международных и экономических связей.

«Сегодня российско-китайские отношения выходят далеко за рамки официальных контактов. Безвизовый режим сокращает путь между нашими странами: появляется возможность отправиться в путешествие без лишних формальностей, лучше понять культуру и образ жизни друг друга. Нам хотелось бы, чтобы россияне открывали для себя Сычуань не только как родину панд и знаменитой кухни, но и как край с тысячелетней историей, самобытной культурой и уникальной природой. Надеемся, что сегодняшняя встреча станет началом открытий для российских туристов, а подобные мероприятия послужат основой для новых путешествий, культурных инициатив и деловых связей», — отметил советник Посольства КНР в Российской Федерации, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао.

Заместитель начальника Департамента культуры и туризма провинции Сычуань Не Ин представила российской аудитории культурные и туристические ресурсы региона и популярные маршруты. Гостям показали русскоязычный видеоролик о Сычуани.

Sichuan Airlines рассказала о маршрутах и сервисах для путешественников. В рамках программы состоялась презентация специального туристического продукта «Панда-экспресс». Для российских туристов запустили акцию с возможностью получить бесплатные билеты в туристические объекты Сычуани — общий фонд составил 10 000 билетов. Кроме того, десять российских туристических компаний пригласили в ознакомительные поездки для совместной разработки новых маршрутов. В ходе мероприятия разыграли два комплекта авиабилетов туда и обратно из Москвы или Санкт-Петербурга в Чэнду.

Отдельное внимание уделили развитию профессиональных связей между российскими и китайскими организациями. ООО «Международное туристическое агентство Домэй Чармин провинции Сычуань» и RuTravel.Business подписали соглашение о сотрудничестве в продвижении туризма. ООО «Сычуаньская компания по организации представлений и выставок» и Русский национальный балет договорились о взаимодействии в области сценического искусства. Чэндуская международная медиакомпания и smartmice.Russia заключили соглашение о сотрудничестве в сфере медиакоммуникаций и продвижения.