Пачки меньше, цены выше: туалетная бумага и прокладки подорожают на 5–8% за год

Средства личной гигиены в России в ближайшие годы продолжат дорожать, а возвращения к ценам до 2022 года ожидать не стоит. При этом покупатели могут столкнуться не только с повышением стоимости, но и с уменьшением количества товара в привычной упаковке. Такой прогноз РИАМО дал кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

По словам эксперта, рынок уже прошел наиболее резкий этап роста цен. В 2022 году отдельные категории средств личной гигиены подорожали на 20–30%, а некоторые товары — на 40–50%.

Наиболее заметный скачок пришелся на средства женской гигиены, мыло, зубные пасты и подгузники. Туалетная бумага и другая ватно-бумажная продукция подорожали менее резко — примерно на 20–30%.

Причинами стали перестройка рынка, рост стоимости импортных компонентов и изменение логистики.

Почему средства гигиены остаются дорогими

В последующие годы ситуация стабилизировалась благодаря развитию отечественного производства компонентов и переориентации части импорта на Китай и Турцию. Производители также расширили продуктовые линейки, а в некоторых сегментах цены на сырье даже частично откатились после первоначального скачка.

Однако себестоимость средств гигиены по-прежнему зависит от целого комплекса факторов.

«Рынок товаров для женской и детской гигиены очень зависим от импортного сырья и технологий. Курсовые колебания рубля и удорожание логистики напрямую отражаются в цене», — отметил Исмаилов.

Даже российские предприятия используют импортное оборудование, технологии, оригинальные запчасти и расходные материалы. Их обслуживание увеличивает расходы производителей. Одновременно выросли затраты на упаковку, электроэнергию, топливо и оплату труда.

В результате после шокового роста 2022 года цены не вернулись к прежним значениям, а перешли к более умеренной траектории.

Цены будут расти, но покупатель может не заметить этого сразу

В ближайшие годы средний рост цен на средства личной гигиены эксперт оценивает примерно в 5–8% в год, то есть в диапазоне общей инфляции. При этом Исмаилов не ожидает нового резкого скачка без существенного изменения внешних условий.

«Возврата к прежним ценам ожидать не стоит: цены продолжат расти примерно в пределах инфляции на 5–8% ежегодно, а более резкие колебания возможны лишь в условиях изменения внешнеэкономической конъюнктуры или курсовых скачков», — пояснил эксперт.

Однако производители и ритейлеры могут использовать способы, позволяющие не показывать покупателю всю величину подорожания напрямую. Один из них — шринкфляция. Вместо заметного повышения цены производитель уменьшает количество товара в упаковке, ее вес или объем. В результате ценник может измениться незначительно, но стоимость одной единицы товара или килограмма фактически увеличится.

Недорогих средств гигиены на полках может стать больше

Сдерживать рост расходов покупателей поможет увеличение доли собственных торговых марок крупных розничных сетей. Такие товары обычно продаются дешевле известных брендов и могут занять большую часть наиболее доступного ценового сегмента.

Еще один фактор — постепенное импортозамещение химических компонентов и полимеров, используемых при производстве средств гигиены.

По мнению Исмаилова, развитие отечественной сырьевой базы способно снизить зависимость производителей от иностранных поставщиков и создать условия для появления большего количества российских брендов.

Таким образом, рынок средств личной гигиены, вероятно, будет меняться не столько через резкие скачки цен, сколько через постепенное удорожание и изменение самого предложения: товары будут дорожать примерно на 5–8% в год, упаковки могут становиться меньше, а более дешевый сегмент — все сильнее переходить к товарам собственных марок ритейлеров.

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