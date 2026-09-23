Онищенко предупредил о возможной пандемии гриппа в 2029 году

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия гриппа может ожидать россиян в 2029 году. По его словам, эпидемические подъемы заболевания носят циклический характер и случаются примерно раз в десять лет, пишет ТАСС .

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия гриппа может ожидать россиян в 2029 году. По его словам, эпидемические подъемы заболевания носят циклический характер и случаются примерно раз в десять лет.

«Эпидемический или пандемический подъем (гриппа — ред.) бывает примерно один раз в 10 лет. У нас в последний раз был пандемический подъем в 2019 году. Я могу сказать, что к 2029 году у нас должна быть очередная пандемия», — заявил Онищенко.

Онищенко отметил, что российская система здравоохранения уже на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа. Это помогает бороться с распространением инфекции и снижать риски тяжелых последствий.

Ранее заведующий лабораторией биоинженерии центра вирусологии «Вектор» Роспотребнадзора Андрей Рудометов заявлял, что миру может грозить пандемия так называемой «болезни X», которую способен спровоцировать птичий грипп. По его словам, вирус распространился настолько широко, что не осталось континентов, где бы он не циркулировал.

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