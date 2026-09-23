Reuters: хакеры ShinyHunters заявили о взломе сайта ФБР и краже данных агентов

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе сайта Федерального бюро расследований (ФБР) США. По словам ее представителей, злоумышленники похитили данные большинства сотрудников бюро, об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации источника, 22 сентября хакеры взломали сайт с вакансиями ФБР и украли данные «почти всех агентов». Члены ShinyHunters заявили, что выбрали ФБР своей целью в ответ на публикацию бюро, сделанную в мае 2026 года, о методах деятельности этой международной преступной группировки.

В качестве доказательства хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта, а также информацию примерно о 5 тысячах агентов. Reuters не смогло самостоятельно подтвердить подлинность скриншота.

Журналистка телеканала NewsNation Ханна Брандт написала в соцсети X, что представители ФБР сообщили ей о начале расследования после получения информации о «несанкционированной активности» ShinyHunters на сайте бюро.

ShinyHunters — известная хакерская группировка, которая ранее уже заявляла о взломах крупных компаний и организаций по всему миру.

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