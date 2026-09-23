Репетитор из Новой Москвы получил пожизненный срок за растление детей

В Москве вынесен приговор 41-летнему мужчине, который работал репетитором по английскому языку и брейк-дансу. Он признан виновным в растлении несовершеннолетних учеников и приговорен к пожизненному лишению свободы, об этом сообщает Следком .

По данным следствия, мужчина приехал из Геленджика и в течение 10 лет работал в центре досуга и спорта в Новой Москве. Там он вел занятия по брейк-дансу, и многие родители хвалили его за терпеливое отношение к детям. Кроме того, преподаватель набирал группы для занятий английским языком на дому, причем исключительно для мальчиков 11–13 лет.

Долгое время вопросов к учителю не возникало. Однако в начале 2025 года до матерей учеников стали доходить тревожные слухи, которые вскоре подтвердились. Выяснилось, что в своей квартире на улице Летчика Ульянина мужчина совершал развратные действия в отношении детей: демонстрировал им свои половые органы, заставлял прикасаться к нему и совершал другие противоправные действия.

Дети долго боялись рассказать родителям о происходящем — им было стыдно. Кроме того, преступник снимал все на видеокамеру. По данным следствия, от действий педофила пострадали пятеро мальчиков, а издевательства продолжались более года.

Разоблачить растлителя удалось следователям Главного следственного управления СКР по Москве. Суд назначил мужчине максимально строгое наказание — пожизненное лишение свободы. Приговор вступил в законную силу.

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