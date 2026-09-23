В Кабардино-Балкарии нашли погибшими двух пропавших альпинистов
Фото - © Анна Ефимова / Фотобанк Лори
Следственный комитет Кабардино-Балкарии сообщил о гибели двух альпинистов, пропавших при восхождении на Дыхтау, пишет ИА «Время Н».
Мужчины приехали в Черкесский район из Нижнего Новгорода и Тольятти. 20 сентября при восхождении на гору Дыхтау они перестали выходить на связь.
Поиски продолжались четыре дня. В них задействовали вертолет.
Следователи сообщили, что нашли тела альпинистов 1983 и 1996 года рождения. Они назначили экспертизы и проводят доследственную проверку.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.