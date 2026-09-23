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В Кабардино-Балкарии нашли погибшими двух пропавших альпинистов

Происшествия
Анна Ефимова / Фотобанк Лори

Фото - © Анна Ефимова / Фотобанк Лори

Следственный комитет Кабардино-Балкарии сообщил о гибели двух альпинистов, пропавших при восхождении на Дыхтау, пишет ИА «Время Н».

Мужчины приехали в Черкесский район из Нижнего Новгорода и Тольятти. 20 сентября при восхождении на гору Дыхтау они перестали выходить на связь.

Поиски продолжались четыре дня. В них задействовали вертолет.

Следователи сообщили, что нашли тела альпинистов 1983 и 1996 года рождения. Они назначили экспертизы и проводят доследственную проверку.

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