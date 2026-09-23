сегодня в 15:24

Молодожены в Забайкалье все чаще выбирают камерные свадьбы

В Забайкалье пары все чаще празднуют свадьбы в узком кругу и за городом, сообщает «Царьград» .

Эксперты, опрошенные «МК в Чите», отмечают спрос на загородные торжества. Пары выбирают базы отдыха, загородные комплексы и природные площадки, где можно провести церемонию, отдохнуть и устроить фотосессию.

Молодожены стремятся к непринужденной обстановке и уделяют больше внимания живым эмоциям, чем формальностям. Они осознаннее планируют бюджет и отказываются от необязательных трат.

В оформлении преобладают сдержанные цвета, натуральные материалы и минималистичный декор. Невесты выбирают кружевные наряды, а женихам стилисты советуют дополнить образ булавками.

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