Вышедшие на линию по маршруту № 1231 «Подольск (м/р Кузнечики) — Москва (м. Аннино)» два новых автобуса обеспечат современный уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Каждый автобус рассчитан на 124 пассажира и вмещает 56 сидячих мест, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем Telegram-канале .

«Самое главное — это полностью низкопольные машины, оснащенные системой книлинг. Во время посадки кузов мягко наклоняется в сторону остановки, чтобы пассажирам было максимально удобно заходить и выходить. Это особенно важно для родителей с детскими колясками, пожилых людей и маломобильных граждан», — отметил Григорий Артамонов.

Для пассажиров на креслах-колясках предусмотрены механическая аппарель и специальное место в салоне. Транспорт полностью подготовлен к любым погодным условиям: внутри есть современный климат-контроль и дополнительные отопители для зимы. Также автобусы оборудованы USB-разъемами для зарядки гаджетов, электронными информтабло, системами видеонаблюдения и цифровыми помощниками водителя. Просторный салон и широкие проходы позволят комфортно передвигаться даже в часы пик.

«Развитие транспортной сети — один из наших неизменных приоритетов. Совместно с Мострансавто мы делаем все, чтобы ежедневные поездки по округу и в столицу становились комфортнее, безопаснее и доступнее для каждого жителя», — добавил глава окрга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.