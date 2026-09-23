Россиянам ответили, когда работодатель может вызвать в выходной без согласия

Сотрудников могут вызвать на работу в выходной без согласия для предотвращения катастрофы или производственной аварии, сообщает RT .

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснил: работу в выходной или нерабочий праздник оплачивают не менее чем в двойном размере. Повышенную ставку применяют только к фактически отработанным часам. Конкретный размер оплаты устанавливают коллективный или трудовой договор либо локальный акт с учетом мнения представительного органа работников.

Сотрудник может выбрать другой день отдыха. Тогда работу в выходной оплатят в одинарном размере, а день отдыха не оплатят. Использовать его можно в течение года после работы в выходной или присоединить к отпуску в этот период.

Для срочных непредвиденных работ, от которых зависит нормальная работа организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя, требуется письменное согласие сотрудника.

«Также хочу отметить, что привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в установленных законодательством случаях», — напомнил Балынин.

К таким случаям относится предотвращение катастрофы или производственной аварии и устранение их последствий либо последствий стихийного бедствия. Людей с инвалидностью и женщин с детьми до трех лет можно привлечь к работе в выходной, только если она не противопоказана им по медицинскому заключению. Их необходимо под роспись ознакомить с правом отказаться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.