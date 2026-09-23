Джиган может провести в рехабе до года после истории со стрельбой

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) может провести в реабилитации до года после инцидента со стрельбой, произошедшего 3 июля в коттеджном поселке «Шато Соверен». Как выяснило издание «Осторожно, Москва» , артист сам согласился на лечение в израильском центре Phoenix.

Добровольное согласие — одно из ключевых условий для попадания в этот центр. Пациент должен самостоятельно принять решение о прохождении программы. Судя по обстоятельствам, реабилитация стала для рэпера способом переждать последствия случившегося и привести себя в порядок.

Центр Phoenix больше напоминает комфортабельный реабилитационный комплекс, чем обычную больницу. Здесь лечат зависимости от в том числе тяжелых наркотиков и синтетических веществ, а также алкогольную и игровую зависимости. С какой именно зависимостью Джиган приехал в центр, неизвестно. Сначала он прошел детоксикацию, после чего начал основную терапию.

По данным источника, реабилитация может занять от шести месяцев до года. Пациенты участвуют в групповых и индивидуальных занятиях, работают с психологами и находятся под медицинским наблюдением. После основного этапа предусмотрен постепенный выход в обычную жизнь, а через три месяца консилиум оценивает динамику и определяет дальнейшую программу.

По информации издания, горячая линия Phoenix сейчас не отвечает. С русскоязычными клиентами общаются через WhatsApp*. На сообщения отвечает некий Евгений, предположительно директор центра Евгений Карпенко. Ранее Phoenix публиковал видео с Джиганом, где он читает молитву на иврите.

Ранее в окружении Джигана заявили, что распространившаяся в Сети информация о стрельбе сильно преувеличена. Также сообщалось, что полицию к дому рэпера вызвали соседи.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.