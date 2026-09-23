Студенты Одинцовского техникума в Подмосковье 22 сентября изучили сварку

Студенты Одинцовского техникума 22 сентября 2026 года посетили «Фабрику современных технологий», где узнали о новых методах сварки и их применении в энергетике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты специальности «Сварочное производство» кластера «Топливно-энергетический комплекс» Одинцовского техникума посетили «Фабрику современных технологий». Директор предприятия Александр Гаркавенко рассказал им о новых разработках в области сварки, преимуществах современных методов и их применении на производстве.

В конце экскурсии студенты задали вопросы о практических аспектах профессии. Знакомство с предприятием дополнило их теоретическую подготовку и помогло лучше разобраться в современных технологиях сварочного производства.

Экскурсия прошла в рамках популяризации федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», а также «Месячника профориентации».

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.