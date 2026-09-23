В Орехово-Зуеве обсудили работу предприятия «Акзо Нобель Лакокраска»

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Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, депутат Государственной Думы Геннадий Панин и депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов посетили ООО «Акзо Нобель Лакокраска». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За последние четыре года предприятие значительно локализовало производство, отказавшись от иностранных поставщиков и обеспечив завод собственным программным обеспечением и IT-инфраструктурой.

Введение временного управления в соответствии с Указом Президента проходит максимально плавно: предприятие обеспечено всем необходимым для бесперебойного выпуска продукции, а социальные гарантии сотрудников сохранены.

Сегодня «Акзо Нобель Лакокраска» — современный автоматизированный завод. Производственные процессы цифровизированы: данные с оборудования передаются автоматически, контроль осуществляется удаленно, а работа производственных участков ведется в онлайн-режиме.

Лабораторный комплекс позволяет специалистам разрабатывать уникальные порошковые краски и тестировать различные виды покрытий.

В фотоподборке — несколько крупных проектов, при строительстве которых использовались порошковые краски, произведенные в Орехово-Зуеве.

Поддержка предпринимательства и повышение производительности труда осуществляются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.