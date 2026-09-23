В Петербурге 2 октября откроется форум коллекционеров книги художника
Со 2 по 4 октября Библиотека книжной графики в Петербурге примет четвертый Форум коллекционеров книги художника и печатной графики. Вход свободный, сообщает газета «Петербургский дневник».
В форуме примут участие 16 бук-артистов и графиков из разных городов России, книгоиздатели и коллекционеры. Они покажут раритеты и новые книги, созданные за год. К ним присоединятся представители французской школы дизайна Efet Studio Crea.
Центром экспозиции станет альманах «Садок Судей III», собранный из обойных листов к 140-летию Велимира Хлебникова. В него вошли стихи поэта и философа Константина Кедрова, композитора Владимира Мартынова, рисунки Леонида Тишкова, Игоря Иогансона и других авторов.
В течение трех дней на форуме пройдут дискуссии, медиации и круглые столы.
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