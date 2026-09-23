Молодые туристы едут в Петербург за атмосферой, а не ради музеев

Летом Петербург посетили 6,18 млн туристов — примерно столько же, сколько годом ранее. Гости из других регионов России составили 94% потока. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что после устойчивого роста с 2021 по 2025 год туристический спрос замедлился.

Эксперт связал это с сокращением потребительских расходов. По его данным, спрос на авиабилеты снизился на 3,5–4%. С июля отели и туры в Петербург подешевели на 3–4% по сравнению с прошлым годом, но поток туристов не вырос.

Ромашкин отметил, что меняется и характер поездок.

Десять лет назад туристы могли посетить шесть экскурсий за три дня, теперь ограничиваются двумя-тремя. Молодые гости чаще гуляют по городу, фотографируют его и отдыхают в кафе. Растет интерес к прогулкам по рекам и каналам: по словам эксперта, их популярность приближается к уровню посещаемости ведущих музеев.

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