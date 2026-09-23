Кинологи объяснили, зачем собакам нужен распорядок дня

Привычный порядок кормления, прогулок и домашних дел помогает собаке понимать, чего ждать, и меньше нервничать, сообщает «Крымская газета» .

Российская кинологическая федерация рекомендует установить для собаки распорядок дня. В него входят кормление, прогулки и домашние дела. Взрослой собаке обычно достаточно двух кормлений в день, щенку — пяти-шести.

Президент федерации Владимир Голубев советует повторять одни и те же действия перед кормлением и прогулкой. Например, собака может привыкнуть к тому, что хозяин кормит ее после утреннего умывания, а вечером сначала выводит на улицу. Кормление в определенное время также связано с циркадными ритмами: организм собаки начинает вырабатывать пищеварительные ферменты по графику.

Щенкам до полугода нужны четыре-пять прогулок в день, щенкам постарше — три-четыре. Взрослую собаку можно приучить к двум прогулкам. Голубев отметил, что соблюдать расписание с точностью до минуты необязательно.

«Конечно, вам не нужно бегать с секундомером и делать все строго по часам. Разница в час не столь критична, важнее последовательность», — пояснил Голубев.

После вынужденных изменений кинолог советует возвращаться к привычному порядку. В расписание можно включить вычесывание, мытье, стрижку когтей и разучивание команд.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.