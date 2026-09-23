Всех сдует: сильный ветер накроет Москву в четверг, 24 сентября

Сильный ветер ожидается в Москве в четверг, 24 сентября. Москвичей просят соблюдать правила безопасности, сообщает ГУ МЧС России по столице.

По данным синоптиков, непогода прогнозируется в период с 03:00 до 15:00 24 сентября. В это время в городе будет бушевать юго-восточный ветер, местами порывы усилятся до 17 метров в секунду.

МЧС рекомендует водителям, которые будут находиться за рулем в период непогоды, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать опасных маневров, не парковать автомобили под деревьями.

Также жителям напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра. Пешеходам на улице стоит обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

В случае ЧП можно обратиться по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

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