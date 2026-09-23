Минздрав сохранил садомазохизм и педофилию в одной рубрике МКБ-10

Новые рекомендации Минздрава сохранили общую рубрику для садомазохизма и педофилии, но добровольные БДСМ-практики сами по себе не являются расстройством, сообщает СтальМедиа .

В рекомендациях по расстройствам сексуального предпочтения Минздрав сохранил коды Международной классификации болезней 10-го пересмотра: садомазохизм и педофилия входят в рубрику F65. При этом документ описывает и более современный подход следующего пересмотра классификации, в котором важно согласие участников.

Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников пояснил, что ставить знак равенства между добровольными практиками взрослых людей и педофилией нельзя. По его словам, при оценке состояния важны согласие, отсутствие вреда и клинически значимого страдания.

Эксперт предупредил, что связь диспансерного учета с полицейскими базами может отпугнуть от обращения к врачу человека с опасными импульсами, который еще не совершил ничего противоправного.

«Иначе профилактика начинает работать в обратную сторону: человек просто будет бояться идти к врачу», — предупредил Денисов-Мельников.

Гормональную терапию, по словам эксперта, следует рассматривать индивидуально — при трудно контролируемых импульсах и реальном риске вреда другим, с учетом побочных эффектов.

«Лечить нужно не необычность как таковую, а клиническую проблему и риск причинения вреда», — подытожил Денисов-Мельников.

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