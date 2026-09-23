Адвокат Добровинский заметил странности в «деле Джигана»

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал в своем Telegram-канале историю о якобы имевшей место стрельбе, которую устроил рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган. По мнению юриста, рассказ выглядит не очень понятным и не очень логичным.

Добровинский обратил внимание на ряд противоречий. Если Джиган действительно стрелял, то почему никто не обратился в полицию? А если обратились те, в кого он стрелял, то они, по идее, должны были быть признаны потерпевшими.

Отдельно адвокат разобрал ситуацию с детьми. Бывшая жена рэпера Оксана Самойлова говорит, что ей звонили дети из шкафа. По словам Добровинского, непонятно, держал ли отец их там насильно или они там прятались. Если папа их там держал, то с какой целью? А если они там прятались, то тоже не вяжется: что, папа не знает, где у него шкафы в доме, и не мог оттуда вытащить детей?

Юрист также усомнился в версии о том, что полиция, друзья и соседи «скрутили» Джигана. По его словам, получается, что стражи порядка посмотрели на «кровавое побоище», не стали обращать внимание на раненого человека и просто отпустили рэпера в Израиль. Добровинский назвал такой сценарий бредом.

По его мнению, кто-то в рассказе о стрельбе наврал или приукрасил. В качестве иллюстрации он привел цитату из Булгакова: «Поздравляю вас, гражданин, совравши».

Ранее ситуацию со стрельбой прокомментировал адвокат Сергей Жорин. Он считает, что вся история вокруг Джигана является «вбросом» перед интервью Самойловой.

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