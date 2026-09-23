Адвокат Сергей Жорин назвал «вбросами» информацию о том, что рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, устроил стрельбу в подмосковном доме.

Правозащитник считает странным, что новости о нападении рэпера на персонал, были опубликованы накануне анонсированного Ксенией Собчак интервью с Оксаной Самойловой.

«П***** и провокация», — написал Жорин, цитируя самого Джигана.

Он призвал обратить внимание, почему скандал вокруг рэпера произошел только сейчас, если сам инцидент со стрельбой, по данным СМИ, произошел в начале июля.

«А я так надеялся, что цивилизованный развод Джигана и Оксаны останется хорошим примером для многих. Увы. Шоу-бизнес», — подытожил Жорин.

Ранее сообщалось, что артист попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. По данным СМИ, он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелем этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам.

Джиган отрицает информацию о стрельбе. По его словам, эти новости распространили хейтеры. Между тем Ксения Собчак анонсировала эксклюзивное интервью Самойловой и «полную реконструкцию нападения Джигана на своих домашних».

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