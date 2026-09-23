Прокуратура Петербурга готовит комикс о правах подростков

Комикс объяснит подросткам их права и обязанности, а также правила безопасного общения с незнакомцами по телефону и в интернете. Заместитель начальника управления прокуратуры Санкт-Петербурга Екатерина Носенок рассказала, что проект также затронет угрозы экстремизма, терроризма и вовлечения в диверсионную деятельность.

По поручению прокурора города Андрея Гуришева ведомство провело конкурс среди студентов-дизайнеров. Лучшей признали работу команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. По сюжету школьник Сережа получает VR-очки, которые показывают возможное будущее и помогают ему предотвращать опасные ситуации. В комиксе есть выдержки из законов, в том числе из Конституции России.

Прокуратура планирует публиковать комикс в газете «Петербургский дневник», других СМИ, соцсетях и своих каналах, а также размещать в социальных и образовательных учреждениях. В планах — мультфильм по его мотивам и продолжение истории, в котором Сережа решит поступить на юридический факультет.

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