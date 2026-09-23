Сильный ветер ожидается в Подмосковье 24 сентября

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В четверг в Подмосковье ожидается усиление ветра, сообщает РСЧС региона в мессенджере МАКС .

В Московской области в ночь на 24 сентября и днем будет дуть юго-восточный ветер. Местами порывы усилятся до 17 м/с.

Непогода ожидается в период с 00 до 16 часов. Жителей просят быть осторожнее.

Для Москвы объявлено такое же предупреждение о ветре в четверг.

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