Скандал в Сети: три полуголые девицы станцевали перед 9-летним мальчиком
В соцсетях разгорается скандал из-за видео, на котором три девушки в бикини танцуют перед 9-летним мальчиком. Ролик набрал около миллиона просмотров, после чего пользователи начали требовать прокурорской проверки, сообщает Baza.
На записи три девушки под музыку танцуют перед ребенком, который сидит за книжкой на диване. Видео быстро распространилось в Сети и вызвало волну возмущения.
Предположительно, по данным канала, одна из участниц — Анастасия Сафарова. Ранее она называла себя психологом, «изгоняла демонов» и помогала людям «обрести силу». Позже Сафарова пыталась попасть на телевидение: приходила в программу «Давай поженимся», где искала спутника жизни.
Затем она начала публиковать контент «18+» на зарубежных площадках и продавать доступ к закрытым материалам. После критики в соцсетях Сафарова удалила свои страницы, оставив лишь приватный канал.
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