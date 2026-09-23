Скандал в Сети: три полуголые девицы станцевали перед 9-летним мальчиком

В соцсетях разгорается скандал из-за видео, на котором три девушки в бикини танцуют перед 9-летним мальчиком. Ролик набрал около миллиона просмотров, после чего пользователи начали требовать прокурорской проверки, сообщает Baza .

На записи три девушки под музыку танцуют перед ребенком, который сидит за книжкой на диване. Видео быстро распространилось в Сети и вызвало волну возмущения.

Предположительно, по данным канала, одна из участниц — Анастасия Сафарова. Ранее она называла себя психологом, «изгоняла демонов» и помогала людям «обрести силу». Позже Сафарова пыталась попасть на телевидение: приходила в программу «Давай поженимся», где искала спутника жизни.

Затем она начала публиковать контент «18+» на зарубежных площадках и продавать доступ к закрытым материалам. После критики в соцсетях Сафарова удалила свои страницы, оставив лишь приватный канал.

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