Врачи допустили потребление сухого вина при контролируемом диабете

При хорошо контролируемом диабете и отсутствии осложнений врачи не запрещают умеренное потребление сухого вина, но предупреждают о риске резкого падения сахара в крови, сообщает «Север-Пресс» .

Врачи советуют выбирать сухое вино: в нем 1—10 граммов сахара на литр. Полусладкие и сладкие вина содержат от 45 граммов на литр. Женщинам рекомендуют не более одного бокала объемом 150 мл в сутки, мужчинам — не более двух. Пить вино советуют не чаще одного-двух раз в неделю и только с едой.

«Сухое вино в умеренных количествах при контролируемом диабете допустимо», — пояснил врач Михаил Гаврикин.

Алкоголь мешает печени вырабатывать глюкозу. Это может вызвать гипогликемию, особенно у людей с диабетом I типа и при приеме инсулина или препаратов сульфонилуреи. Риск сохраняется до утра следующего дня, а симптомы падения сахара можно принять за опьянение.

При плохо контролируемом диабете вино пить нельзя. Врачи также не советуют пить после физической нагрузки, натощак и перед сном. Эндокринолог Ирина Иголкина предупредила: алкоголь может скрыть признаки гипогликемии — дрожь, потливость и голод.

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