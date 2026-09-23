сегодня в 17:45

В Орехово-Зуеве за год обустроили 28 тротуаров

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Орехово-Зуевском городском округе обустроили 28 тротуаров. Об этом сообщила пресс-служба администарции муниципаилитета.

«Кто лучше жителей знает, как удобнее добраться до дома, школы, остановки или магазина? Именно поэтому при благоустройстве мы стараемся учитывать уже сложившиеся маршруты — те самые тропинки, которые люди протаптывали годами», — подчеркнул глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Один из примеров — территория около Морозовской школы в Орехово-Зуеве. Запрос на ее обустройство поступил от жителей Воронцовско-Пролетарского района на выездной администрации главы округа.

«Во время дождя было тяжело пройти, приносили грязь домой. Сейчас очень красиво сделали и удобно!» — поделилась жительница Орехово-Зуева Любовь Ростова.

За пять лет в Орехово-Зуевском городском округе привели в порядок 238 пешеходных троп общей площадью почти 60 тысяч квадратных метров.

Благоустройство территорий, ремонт дорог и расселение аварийного жилья проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.