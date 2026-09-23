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Больница в Реутове 26 сентября проведет диспансеризацию до полуночи

Реутовская клиническая больница присоединилась к областной акции «Старт в долголетие». В субботу, 26 сентября, жители смогут пройти диспансеризацию в городской поликлинике № 2 с 09:00 до полуночи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Единый день диспансеризации пройдет в городской поликлинике № 2 по адресу: Юбилейный проспект, 80. В рамках акции «Старт в долголетие» время приема продлили для жителей, которым неудобно приходить в первой половине субботы.

«Специально для жителей городская поликлиника № 2 будет проводить диспансеризацию до полуночи. Приходите», — отметил заведующий поликлиникой Александр Пахомов.

Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.