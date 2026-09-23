Мособлводоканал на прошлой неделе заменил насос в Новоазовском округе

Специалисты Мособлводоканала на прошлой неделе заменили насосный агрегат на артезианской скважине в селе Маркино Новоазовского округа ДНР, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты Мособлводоканала заменили насосный агрегат на артезианской скважине в селе Маркино Новоазовского муниципального округа. От работы скважины зависит водоснабжение жилых домов и социальных объектов. Замена оборудования снизила риск перебоев с подачей питьевой воды в преддверии отопительного сезона.

Всего за прошлую неделю специалисты предприятия провели на подшефной территории 20 технологических мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. В частности, они установили четыре ремонтные фланцевые муфты ПФРК диаметром 100 мм.

На участке между улицами 60 лет СССР и Кирова специалисты заменили 140 м водопровода. Для этого использовали полиэтиленовые трубы диаметром 90 мм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.