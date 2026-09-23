В Пушкино открыли новый корпус лаборатории областного тубдиспансера

Новый корпус бактериологической лаборатории начал работать в филиале областного противотуберкулезного диспансера в Пушкино. Он позволит увеличить число исследований до 300 тыс. в год, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новый корпус бактериологической лаборатории открылся в филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера в Пушкино. Здание бывшего хозблока переоборудовали после капитального ремонта.

«Новый корпус позволяет проводить больше исследований и использовать современные методы диагностики. Это помогает быстрее и точнее выявлять заболевание, определять его особенности и подбирать необходимое лечение. За год специалисты смогут проводить до 300 тыс. исследований — на 30% больше, чем до открытия нового корпуса лаборатории», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В лаборатории работают 15 специалистов. Они проводят молекулярно-генетическую диагностику, клинические микробиологические исследования и иммунодиагностику, а также готовят питательные среды. В корпусе разделены чистая и грязная зоны, оборудован санитарный пропускник. Потоки сотрудников и биоматериала не пересекаются.

«Потоки исследований — диагностика туберкулеза, медицинская микробиология — надежно разделены. Отдельная гордость — это ПЦР-блок с четырьмя зонами: такая планировка исключает риски и гарантирует точность результатов», — добавил главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Сергей Лазебный.

В помещениях установлены автоматизированные инженерные системы, в том числе климатическое оборудование и системы ультрафиолетового обеззараживания. Специалисты также смогут испытывать новые диагностические системы и внедрять современные методики в работу лабораторной службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.