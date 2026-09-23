Соседи вызвали полицию к дому Джигана из-за возможного оружия

Соседи заметили Джигана с предметом, похожим на оружие, и вызвали полицию к его дому на Новой Риге. Патрульные не нашли нарушений, пишет kp.ru .

Несколько СМИ сообщили, что в ночь на 4 июля 2026 года 41-летний рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, якобы стрелял из карабина «Сайга» по своей охране. По неподтвержденным данным, один из телохранителей получил ранения руки и ноги, а рэпер около 10 часов удерживал охрану и прислугу, угрожая оружием.

Полиция Московской области проводит проверку публикаций. Источник kp.ru в правоохранительных органах подтвердил, что 4 июля патрульные приезжали к дому рэпера после звонка соседей. По его словам, полицейские установили, что Джиган снимал клип для соцсетей, и не нашли оснований для задержания.

Источник добавил, что никто из предполагаемых пострадавших не подавал заявлений ни в тот день, ни позже. Он также предположил, что сообщения об этом случае могут быть связаны с разделом имущества рэпера и его бывшей жены.

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