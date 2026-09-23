Семейное гнездышко за 300 млн: Нагиев выкупил 3 участка в Подмосковье

Актер театра и кино, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев выкупил три участка в элитном коттеджном поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе, чтобы создать семейное поместье с двумя особняками. Общая стоимость загородной недвижимости может достигать 300 млн рублей, сообщает SHOT .

Изначально Нагиев приобрел два участка общей площадью 23 сотки. Они расположены на VIP-территории — отдельной охраняемой зоне внутри поселка, куда могут попасть только владельцы домов и их гости.

На этих участках он построил трехэтажный коттедж площадью около 315 кв. м. Стоимость таких имений может достигать 200 млн рублей.

Позже актер выкупил еще один участок площадью 24 сотки. На нем уже стоял дом площадью около 350 кв. м. Первым делом Нагиев убрал заборы между участками, создав единое пространство, а затем полностью отремонтировал дом.

В этот дом заехал отец артиста Владимир Николаевич. Имение выполнено в стиле современной европейской архитектуры с элементами неоклассики. Цена такого особняка и территории — в районе 100 млн рублей.

Теперь на трех участках расположилось настоящее имение с двумя домами. Самого Нагиева местные жители часто видят гуляющим по территории поселка.

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