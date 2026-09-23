В Мытищах откроется персональная выставка художницы Олеси Осиповой

26 сентября в 15:00 в Мытищинском историко-художественном музее состоится творческая встреча с художницей Олесей Осиповой — она расскажет о своем пути в искусство, техниках и темах, которые ее волнуют, и ответит на вопросы зрителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Олеся Осипова — выпускница МГХПУ им. С. Строганова, работает в полиграфическом и выставочном дизайне. Член Творческого союза художников России и Ассоциации мытищинских художников. Провела пять персональных выставок в Мытищах и Москве, участвовала в выставках в России и за рубежом. Ее работы хранятся в музеях России, Беларуси и Крита, а также в частных коллекциях по всему миру.

Выставка будет открыта с 23 сентября по 1 ноября.

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