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Иноагента Юрия Дудя* внесли в список террористов и экстремистов

Журналиста и блогера Юрия Дудя*, который признан в России иностранным агентом, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Дудь Юрий Александрович, 11.10.1986 г. р., г. Потсдам, ГДР», — говорится в сообщении.

Также журналиста заочно арестовали и объявили в международный розыск. Решение вынесено после проверки прокуратуры города Москвы.

Дудь* два раза за год нарушал закон о деятельности иноагента, был оштрафован, однако все равно продолжил распространять материалы без соответствующей плашки.

В перечень иноагентов журналиста внесли в 2022 году. Дудь* живет за границей и продолжает вести YouTube-канал и брать интервью, в том числе у известных личностей, которые покинули Россию.

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