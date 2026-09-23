Никитичи против Никитовичей: почему россияне меняют отчество, объясняет филолог

Соцсети обсуждают неожиданный тренд: отцы по имени Никита все чаще отказываются от классического отчества «Никитич» для своих детей, требуя записать их как «Никитович» и «Никитовна». По данным SHOT , часть родителей считает традиционную форму устаревшей, а привычные слуху «-ович» и «-овна» — более современными. Сотрудники ЗАГС при этом придерживаются литературной нормы, и тем, кто хочет альтернативный вариант, приходится писать отдельное заявление и подтверждать, что это осознанный выбор, а не ошибка.

Чтобы разобраться, откуда взялась путаница и есть ли у «Никитовича» шанс стать нормой, за комментарием мы обратились к филологу — Ларисе Алешиной, исследователю древнерусской антропонимики, кандидату филологических наук, доценту кафедры русского языка и литературы Финансового университета при Правительстве РФ.

Как правильно: Никитич или Никитович

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Алешина поясняет: форма «Никитич» для мальчика и «Никитична» для девочки — это не архаика и не вольность, а норма, закрепленная в авторитетных источниках, включая «Русскую грамматику» и словари портала «Грамота.ру».

Дело в типе склонения имени. Большинство мужских имен в русском языке относятся ко второму склонению и образуют отчества по модели «-ович/-овна» или «-евич/-евна» — как Иванович или Сергеевна. Но Никита оканчивается на «-а» и относится к первому склонению, а для таких имен исторически сложилась другая традиция: отчество образуется с помощью более древнего суффикса «-ич» (и «-ична» для женщин).

По словам филолога, в ту же группу входят Илья (Ильич, Ильинична), Лука (Лукич, Лукинична), Кузьма (Кузьмич, Кузьминична), Фома (Фомич, Фоминична) и другие имена первого склонения. Суффикс «-ич» — один из самых старых в системе русских отчеств, а привычные сегодня «-ович»/«-евич» появились позже как его развитие. Алешина напоминает и об историческом контексте: когда-то отчества на «-ич» были признаком знатного происхождения, а система именования усложнялась еще и сословными правилами — например, при Екатерине II. Общей практикой для всех сословий отчества стали лишь в XIX веке.

Почему появилась форма «Никитович» и почему она становится популярнее

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Филолог называет несколько причин, по которым альтернативная форма набирает популярность. Прежде всего это работа языковой аналогии: люди ежедневно встречают отчества на «-ович/-евич» — Петрович, Александрович, Дмитриевич, — и эта модель настолько привычна, что воспринимается как единственно верная. Отцу с именем Никита проще «подогнать» отчество ребенка под знакомый шаблон, чем следовать редкому исключению.

Свою роль играет и рост популярности самого имени Никита — чем чаще возникает ситуация выбора формы отчества, тем сильнее желание нормализовать ее по самой частотной модели. Третий фактор, по мнению Алешиной, субъективное восприятие звучания: кому-то «Никитична» кажется тяжеловесной и старомодной, а «Никитовна» — более современной. Это вопрос вкуса, но именно такие ощущения нередко становятся толчком к языковым изменениям.

Юридически, отмечает филолог, ЗАГС ориентируется на литературную норму, но при наличии письменного заявления родителей может зарегистрировать и альтернативный вариант — поэтому в одной семье у детей от одного отца могут оказаться разные отчества: дочь Никитична, а сын Никитович.

Может ли «Никитович» стать новой языковой нормой

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По оценке Алешиной, такой сценарий в принципе возможен, но точно не в ближайшее время. Языковые нормы закрепляются через справочники, документы и школьную практику: чтобы форма стала общепринятой, она должна не просто использоваться, а закрепиться как стандарт в официальных источниках. Пока же «Никитович» — скорее индивидуальный выбор отдельных семей, а не массовое явление.

Филолог обращает внимание и на то, что у «Никитича» есть своя «группа поддержки» — целый ряд имен первого склонения, которые сохраняют суффикс «-ич». Пока эта группа остается заметной, система исключений держится устойчивее: будь «Никитич» единичным случаем, давление продуктивной модели ощущалось бы куда сильнее.

Какие отчества уже менялись в русском языке

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По словам Алешиной, история русского языка знает похожие случаи смены нормы. Один из них — отчества на «-ов/-ев», которые изначально были полуотчествами (Иван Петров), а затем уступили место полным формам на «-ович/-евич»: суффикс «-ович» сперва был маркером привилегированного статуса, но со временем стал универсальным.

Другой пример — имя Ион. По правилам для имен первого склонения от него должно было образоваться отчество «Ионыч»/«Ионична», но в современном языке закрепился вариант «Ионович»/«Ионовна» — продуктивная модель здесь буквально вытеснила исторически верную форму.

Есть и случай двойной нормы — имя Вячеслав, от которого допустимы оба варианта, Вячеславович и Вячеславич, при этом в документах сейчас преобладает форма на «-ович», а вариант на «-ич» постепенно уходит в разговорную и стилистически окрашенную речь. Похожие процессы, добавляет филолог, идут и с отчествами от заимствованных имен: от Яниса раньше образовывали «Янисович», а сейчас нормой стало «Янович»; от Вахтанга вместо «Вахтангиевич» все чаще говорят «Вахтангович».

Все эти примеры, подчеркивает Алешина, объединяет один механизм — языковая аналогия: редкие и нерегулярные формы со временем выравниваются по самой частотной и понятной модели. Этот же процесс сейчас затрагивает и отчество от имени Никита. Но пока «Никитич» остается частью устойчивой группы исключений, его позиции достаточно крепки — язык меняется, но неторопливо, и подобные перемены в системе отчеств обычно занимают десятилетия, а то и века.