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Труп младенца нашли в мусорном баке на северо-востоке Москвы

Тело новорожденного малыша нашли в мусорном контейнере на ул. Челюскинская в Москве, сообщает прокуратура столицы.

Ведомство опубликовало кадры с места ЧП. На фото запечатлены контейнерная площадка с несколькими баками. Она огорожена.

Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти младенца. На месте работу правоохранительных органов координирует Бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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