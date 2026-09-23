«Все преувеличено»: в окружении Джигана раскрыли правду о его срыве

По словам источника, музыкант пытается справиться со своими проблемами, но сам не может. При этом, как утверждается, во время срыва в Подмосковье его детям не грозила никакая опасность.

«Ничего такого уж страшного там не было, все сильно раздуто и преувеличено», — сообщили в окружении семьи.

После срыва Оксана Самойлова забрала всех детей к себе. Раньше Ариела и Майя постоянно жили с матерью, а Давид и Лея — с отцом. Но после недавних событий бизнесвумен даже не рассматривает вариант, чтобы все оставить по-прежнему.

Тем не менее в окружении семь подчеркнули, что Джиган очень любит своих детей и никогда бы их не обидел. А наследники вскоре наладили отношения с отцом, они не в обиде на него. Также источники утверждают, что детям якобы не потребовался психолог после случившегося.

Ранее в СМИ сообщили, что артист попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника летом. Он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелем этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам.

Джиган отрицает информацию о стрельбе. По его словам, эти новости распространили хейтеры.

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