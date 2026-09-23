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Жуткий пожар в Дагестане унес жизни троих детей

Происшествия
Прокуратура Республики Дагестан

Фото - © Прокуратура Республики Дагестан

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщает «112».

Трагедия произошла в селе Инчхе Каякентского района. Когда спасатели потушили возгорание, они обнаружили в доме тела троих детей.

Погибшие — 4-летний мальчик и две девочки 7 и 2 лет. Предварительно, они отравились угарным газом.

На месте работают следователи. Они выясняют обстоятельства происшествия.

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