Фильм о подмосковном селе «Молоди. Истории очевидцев» участвует в конкурсе «Верное слово»

Сюжет посвящен становлению и развитию подмосковного села Молоди — фильм охватывает период от начала XX века до распада Советского Союза в 1991 году. Местные жители делятся личными воспоминаниями о коллективизации, тяжелых годах Великой Отечественной войны и жизни в послевоенное время.

«Фильм — настоящая история из первых уст. Мы соединили личные архивы, карты и хроники, но главное, живые свидетельства жителей села. Такое повествование — увлекательный рассказ о наших предках, которые когда-то, как и мы, были молоды, полны сил и преображали родную землю. Их судьбы — синтез красивых, захватывающих и подлинных сюжетов. Мы просто дали им слово, и жители села сделали эту картину», — сказала режиссер фильма Ольга Ермак.

Герои фильма лично пересекались с великими современниками. Полковник авиации Николай Климов не раз встречался с Юрием Гагариным, а в доме жителя села Александра Михеева останавливался Михаил Шолохов — нобелевский лауреат, чье имя навсегда вписано в историю русской литературы.

Село Молоди занимает особое место в истории России. Именно здесь в 1572 году состоялась знаменитая Битва при Молодях, когда русские войска под командованием князя Михаила Воротынского разбили армию крымского хана Девлета I Гирея. В 2016 году Московская областная Дума присвоила селу почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Премьера фильма «Молоди. Истории очевидцев» с успехом прошла на одном из кинофестивалей, после ленту увидела широкая аудитория московского телеканала «ЭХ!». Картина имела отличные рейтинги, и фильм не раз появлялся в сетке вещания.

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