Любовь Успенская пообещала помочь дочери и будущему зятю

Любовь Успенская готова помочь дочери Татьяне Плаксиной и ее жениху Артему Москвину, если они попросят о поддержке, сообщает Общественная Служба Новостей .

Москвин рассказал, что ему иногда не хватает денег на поездки к Плаксиной. Пара намерена пожениться.

При этом Москвин помогает невесте продвигать ее творчество: организует капустники и концерты. Успенская считает, что он старается ради ее дочери.

«Послушайте, Артем самостоятельно оплачивает свою учебу в МГУ, потом он поступит в аспирантуру. Вы знаете, каких денег стоит учеба в данном вузе? Я убеждена, что он способен на многое и будет зарабатывать большие деньги и обеспечивать Таню. Я тоже буду им помогать, поэтому не вижу никаких проблем для того, чтобы ребята стали молодоженами. Уж точно не деньги или их отсутствие станут для этого поводом. Я вижу, что они друг друга любят. А любовь — это не игра в одни ворота. Любовь — это в том числе совместный упорный труд, чтобы сохранить и приумножить», — заверила Успенская.

Певица добавила, что поддержит пару, если молодые люди к ней обратятся.

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