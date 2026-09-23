Анонсирован перезапуск мультсериала «Черный Плащ»

Согласно сценарию, последние 35 лет Кряк Лапчатый был «заперт» в альтернативном мире, где никто не знал о его подвигах. Только бунтарка-подросток по имени Даки знакома с его прошлым и готова вернуть «Черного плаща» обратно в бой. Вместе им предстоит сразиться со старыми врагами и воссоединиться с союзниками, чтобы спасти вселенную.

Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», возьмется за озвучку главного героя. Сет Роген подарит голос Зигзагу МакКряку.

Оригинальный мультсериал «Черный Плащ» впервые вышел в 1991 году и транслировался до сентября 1992-го. В проекте 91 эпизод.

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