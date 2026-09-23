Нарколог допустил пожизненную трезвость после нескольких рецидивов

Даже после нескольких рецидивов человек с зависимостью может достичь пожизненной трезвости, сообщает RT .

Зависимость — хроническое заболевание, поэтому рецидив возможен и после лечения. По словам врача-психиатра, нарколога Руслана Исаева, прогноз нельзя строить только на числе срывов. Чем дольше человек употреблял психоактивные вещества и чем чаще случались рецидивы, тем более длительными должны быть лечение и последующее сопровождение.

Исаев отметил, что после серьезных проблем с употреблением люди могут годами жить без психоактивных веществ, работать и создавать семьи. Рецидив не закрывает путь к длительной ремиссии.

«Даже после нескольких рецидивов возможна многолетняя и пожизненная трезвость. Но и относиться к зависимости как к заболеванию, которое можно окончательно вылечить за несколько месяцев, в корне неправильно», — заключил Исаев.

Ранее СМИ сообщили, что в начале июля рэпер Джиган открыл стрельбу в своем доме и девять часов удерживал персонал и охрану. По этим данным, сейчас он проходит лечение за границей. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс заявил RT, что Джигана могут обвинить в покушении на убийство.

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