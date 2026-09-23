ИИ помогает изучать языки, но не заменяет преподавателя

По словам Зыкова, с ИИ можно переписываться, разговаривать и разыгрывать ситуации в кафе, аэропорту или на концерте. Нейросеть задает вопросы, исправляет ошибки и объясняет, почему фраза звучит неестественно.

«Можно просить говорить медленнее, если сложно пока на скоростях обычного разговора воспринимать речь. Отдельно интересна работа с произношением и акцентом. ИИ уже способен слушать речь, замечать проблемы с произношением и подсказывать, над чем стоит работать», — отметил Зыков.

Заниматься с ИИ можно каждый день, повторяя материал столько раз, сколько нужно, добавил эксперт. При этом он считает, что нейросеть пока не способна полностью заменить преподавателя.

«Хороший преподаватель понимает человека шире. Он видит его мотивацию, психологические барьеры, умеет выстроить долгосрочную программу и почувствовать, где ученику действительно трудно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас самая сильная модель — это сочетание человека и ИИ», — заключил Зыков.

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