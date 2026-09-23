Профайлер назвал жесты Макрона и Зеленского постановочной демонстрацией близости

Профайлер и политолог Руслан Панкратов счел жесты Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского на встрече в Нью-Йорке постановочной демонстрацией близости, сообщает aif.ru .

Макрон и Зеленский встретились 22 сентября на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По мнению Панкратова, их объятие выглядит как знак доверия, но по фотографиям нельзя судить о реальной близости политиков.

Эксперт обратил внимание на сцепленные ладони во время рукопожатия. Он считает этот жест знаком союза. По словам Панкратова, ведущим в общении выглядит тот, кто дольше удерживает контакт и сопровождает его указательным движением.

«В сумме кадры показывают не столько интимную дружбу, сколько демонстративную близость двух политиков, адресованную камерам, союзникам и оппонентам», — заключил Панкратов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.