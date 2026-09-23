Пожилые и гипертоники чаще жалуются на самочувствие в дни магнитных бурь

Терапевт Александр Новиков назвал группы людей, которые чаще жалуются на недомогание в дни магнитных бурь. Прямая связь между этими явлениями не доказана, сообщает Общественная Служба Новостей .

По наблюдениям врача «Поликлиника.ру», в дни повышенной солнечной активности пациенты чаще жалуются на головную боль, учащенное сердцебиение, вялость и плохой сон. Новиков подчеркнул, что это клинические наблюдения, а не доказательство причинно-следственной связи.

Среди наиболее уязвимых он назвал пожилых, беременных, людей после инсульта и инфаркта, а также пациентов с гипертонией, нарушениями сердечного ритма, диабетом и вегетососудистой дистонией.

«У этих категорий в неблагоприятные дни обостряются основные заболевания, добавляются бессонница, тревожность, раздражительность и перепады настроения. Люди с тревожными расстройствами тоже страдают, но их симптоматика выступает скорее дополнением к основному соматическому фону», — пояснил врач.

Новиков посоветовал соблюдать режим сна, пить достаточно воды, сократить потребление кофе, алкоголя и соленого. Он также рекомендовал умеренные нагрузки, закаливание и регулярную физкультуру. По словам врача, в такие дни может помочь поддержка нервной системы магнием и витаминами группы B.

При нестабильном давлении врач рекомендовал регулярно измерять его тонометром и при отклонениях связываться с лечащим врачом для уточнения терапии.

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