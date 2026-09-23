История добровольца «Лемура»: от гуманитарки до защиты родного региона

Министерство обороны России рассказало о бойце с позывным Лемур, который возглавляет расчет мобильной огневой группы добровольческой бригады «БАРС Курск». По данным ведомства, позывной полностью соответствует образу жизни военного — его работа преимущественно проходит по ночам. Бойцы отражают многочисленные атаки вражеских беспилотников.

Лемур — местный житель, который, по сути, защищает свой дом. В 2022 году он начал заниматься сбором и передачей гуманитарной помощи. После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на родной регион боец и многие его земляки оставили семьи и надели военную форму.

Теперь боец и его товарищи освоили пулемет Калашникова танковый (ПКТ) и несут службу, охраняя небо над Курской областью. Их основная задача — своевременно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны, не давая им наносить удары по мирным объектам и инфраструктуре региона.

В Минобороны отметили, что подобные подразделения играют важную роль в защите приграничных территорий. Бойцы мобильных огневых групп работают в тесной координации с другими силами ПВО, обеспечивая безопасность жителей Курской области. Присоединиться к Лемуру и вместе выполнять служебный долг может любой желающий. Подробности можно узнать на официальном сайте контрактмо.рф.

О центре в Балашихе

В Московской области действует единый центр отбора кандидатов на военную службу по контракту. Он расположен в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2, и работает по принципу «одного окна». В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить необходимые документы, а при необходимости получить консультации юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье и трехразовое сбалансированное питание. Это позволяет сосредоточиться на подготовке и оформлении без бытовых забот. Центр в Балашихе работает ежедневно. Подробную информацию о порядке заключения контракта и необходимых документах можно уточнить на месте или по телефону горячей линии.

О деньгах

Российские контрактники получают гарантированно высокую зарплату — от 204 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от звания бойца, наличия боевых или государственных наград, а также от рода выполняемых задач в зоне соприкосновения с противником.

При подписании контракта в Московской области военнослужащие единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий — 3 миллиона рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 миллиона рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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