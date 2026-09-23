Чулпан Хаматова отказалась играть пьесу Ионеско «Бред» на русском языке

Чулпан Хаматова отказалась играть пьесу Эжена Ионеско «Бред» на русском во время гастролей по Европе: по ее словам, перевод меняет характер роли, сообщает «Царьград» .

В интервью New York Times Хаматова рассказала, что европейские площадки неоднократно приглашали ее с этой постановкой на русском языке. Актриса считает, что при переводе теряются нюансы текста. Чтобы сыграть героиню по-русски, ей пришлось бы создать другого персонажа и поставить новый спектакль.

Сейчас Хаматова играет в англоязычной постановке Игоря Голяка по мотивам пьесы Ионеско «Бред вдвоем». Спектакль идет в театре Space at Irondale в Бруклине до 7 ноября. Ее партнер по сцене — Андрей Бурковский.

После отъезда из России Хаматова выступала в Новом Рижском театре: сначала на русском, затем на латышском языке. Позже театр прекратил сотрудничество с актрисой и снял спектакли с ее участием с репертуара.

В следующем году Хаматова планирует гастролировать по США вместе с Юлией Ауг. Они сыграют на русском языке в спектакле «Исцеление» по пьесе Михаила Дурненкова.

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