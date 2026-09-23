В Индии следствие изучает возможный тайный брак подозреваемой в убийстве жениха

18 июня Гоял и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в Железный форт близ города Пуна. Позже девушка заявила, что Агарвал сорвался со скалы, делая фотографии. По версии следствия, Гоял и ее любовник Четан Чоудхари заранее спланировали убийство.

В сентябре стало известно, что в обвинительном заключении есть фотография пары в свадебных гирляндах. Следствие допускает, что Гоял и Чоудхари заключили брак по индуистскому обряду в декабре 2025 года в храме Кхату Шьям в Раджастхане. Однако в записях храма сведений о церемонии нет.

Отец Агарвала подозревает, что родители Гоял знали о готовящемся преступлении и промолчали. Он потребовал для девушки и ее любовника высшей меры наказания.

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