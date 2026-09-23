Четыре нижегородки представляют Россию на конкурсе «Единство мира»

Четыре лауреата «Миссис Нижний Новгород» участвуют в международном конкурсе «Единство мира» в Индии, сообщает ИА «Время Н» .

Россию представляют Анастасия Янина, Светлана Трощак, Ольга Юсина и Екатерина Ланская. В состав делегации также вошла Дарья Трусова — креативный директор «Миссис Нижний Новгород» и национальный директор конкурса с российской стороны.

Конкурс стартовал 21 сентября. В нем участвуют 40 женщин из России, Индии, США, Нидерландов, Сальвадора, Эквадора, Венесуэлы, Японии, Камеруна, Мексики и других африканских стран. Россиянки выступают в разных возрастных категориях и соревнуются только с участницами из других стран.

Каждая конкурсантка представляет социально-благотворительный проект. Его защиту проводят 23 сентября. Директор фестиваля «Миссис Нижний Новгород» Ирина Цыбина рассказала, что российские участницы приехали в костюмах единого стиля. Во время экскурсии по Лахнау они спели «Матушку-землю», а другие конкурсантки поддержали их аплодисментами.

Победительниц объявят 26 сентября. Они войдут в жюри конкурса в следующем году.

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