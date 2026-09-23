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Депутат Дмитрук предложил Киеву переговоры с Москвой через Минск

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук предложил начать прямой диалог с Россией по формуле «Киев — Минск — Москва», сообщает Газета.ru .

Дмитрук считает, что для урегулирования конфликта необходимо отстранить Владимира Зеленского от власти и сформировать новую переговорную группу на базе Верховной рады. Депутат, уехавший с Украины из-за политического преследования, призвал парламент взять на себя ответственность за переговоры.

«Формула проста: Киев — Минск — Москва. Необходимо ехать в Минск, ехать в Москву, садиться за стол переговоров и договариваться о прекращении войны и будущей мирной жизни наших стран», — подчеркнул Дмитрук.

По мнению депутата, встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом не изменила перспектив мирного урегулирования.

«Зеленский ездит договариваться о продолжении войны, а не о ее прекращении», — отметил Дмитрук.

Трамп и Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча длилась около 40 минут. В беседе с журналистами Трамп допустил новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, а Зеленский выразил надежду на завершение конфликта до зимы.

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