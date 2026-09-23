Российская мочевина оказалась дешевле польской на 200 злотых за тонну

После введения санкций против России в 2022 году газ в Европе подорожал. Стоимость производства удобрений выросла: на газ приходится до 80% их себестоимости. Российские компании сохранили доступ к дешевому сырью, пишет польское издание Super Biznes.

«Несмотря на санкции, Польша выплатила России миллиарды», — написали журналисты Super Biznes.

По данным издания, тонна российской мочевины стоила на 200 злотых (4400 рублей) меньше польской. Европейские фермеры закупали ее в больших объемах, тогда как польские производители столкнулись с трудностями.

«В результате польская компания Grupa Azoty столкнулась с огромными проблемами, что вынудило ее неоднократно приостанавливать производство, в том числе с августа по октябрь 2022 года — это самый длительный перерыв в истории компании. Польский производитель просто не мог производить удобрения по цене, которая позволила бы ему получать прибыль», — рассказали журналисты.

Во второй половине 2025 года Евросоюз одобрил квоты и повышение пошлин на российские и белорусские удобрения. По данным издания, поставщики начали обходить ограничения через посредников.

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