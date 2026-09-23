Российская мочевина оказалась дешевле польской на 200 злотых за тонну
Высокие цены на газ осложнили работу польских производителей удобрений. Европейские фермеры стали закупать более дешевую продукцию из России, сообщает АБН24.
После введения санкций против России в 2022 году газ в Европе подорожал. Стоимость производства удобрений выросла: на газ приходится до 80% их себестоимости. Российские компании сохранили доступ к дешевому сырью, пишет польское издание Super Biznes.
«Несмотря на санкции, Польша выплатила России миллиарды», — написали журналисты Super Biznes.
По данным издания, тонна российской мочевины стоила на 200 злотых (4400 рублей) меньше польской. Европейские фермеры закупали ее в больших объемах, тогда как польские производители столкнулись с трудностями.
«В результате польская компания Grupa Azoty столкнулась с огромными проблемами, что вынудило ее неоднократно приостанавливать производство, в том числе с августа по октябрь 2022 года — это самый длительный перерыв в истории компании. Польский производитель просто не мог производить удобрения по цене, которая позволила бы ему получать прибыль», — рассказали журналисты.
Во второй половине 2025 года Евросоюз одобрил квоты и повышение пошлин на российские и белорусские удобрения. По данным издания, поставщики начали обходить ограничения через посредников.
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