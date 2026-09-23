Накопительные счета обошли вклады: почему россияне снова меняют стратегию

Накопительные счета осенью 2026 года привлекают вкладчиков не только высокой доходностью, но и возможностью свободно распоряжаться деньгами. Максимальные ставки по отдельным предложениям достигают 15–15,5%, рассказала РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Главное отличие накопительного счета от срочного вклада заключается в гибкости. Деньги можно пополнять и снимать без потери уже заработанных процентов.

По словам эксперта, летом Банк России фиксировал ускоренное пополнение накопительных счетов. В них переводились средства с завершившихся доходных вкладов, открытых еще в 2025 году.

Для вкладчика такой продукт может оказаться удобнее, если он не знает, когда именно ему понадобятся накопления.

При этом высокая ставка не означает, что накопительный счет всегда окажется выгоднее конкретного вклада. У банков могут действовать ограничения по максимальной сумме, требования к обороту по карте или другие условия.

«Накопишка» особенно интересна тем, кто хочет одновременно получать доход и сохранять доступ к своим деньгам.

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