Что изменится в России с 1 октября 2026 года: пенсии, самозанятые, СБП и кредиты

В материале РИАМО рассказываем, какие лимиты рабочего времени для самозанятых начнут действовать с 1 октября 2026 года, кому увеличат пенсии и как можно зачислять наличные через банкомат чужого банка с помощью СБП.

Кому повысят пенсии с 1 октября 2026 года и на сколько

Фото - © Медиасток.рф

С 1 октября повышенную пенсию начнут получать те, кому в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсий вырастет в два раза и составит 19 169,38 рублей. Повышение касается только страховой части пенсии и производится в беззаявительном порядке.

Такое же увеличение предусмотрено для пенсионеров, получивших в сентябре инвалидность первой группы. Если при этом пенсионеру исполнилось 80 лет, то повышение назначается только по одному из оснований.

Повысится фиксированная часть пенсии и для тех, у кого на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи. Размер надбавки зависит от количества нетрудоспособных членов семьи и определяется как доля от общеустановленного размера фиксированной выплаты — в 2026 году это 9584,69 рублей. На одного иждивенца положена одна треть (3194,9 рублей), на двух — две трети (6389,8 рублей), на трех и более — выплачивается вся фиксированная сумма (9584,69 рублей). Для назначения надбавки нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России.

Новые правила для самозанятых с 1 октября 2026 года: лимит 60 часов

Фото - © сгенерировано ИИ

С 1 октября 2026 года вступает в силу постановление правительства РФ № 760 от 19.06.2026 года, которое регулирует работу самозанятых. Для этой категории работников установлены лимиты работы с одним заказчиком.

Теперь, если самозанятый работает с одним заказчиком через платформу (маркетплейс, агрегатор услуг, сервис доставки) более 60 часов в месяц в течение полугода, то занятость признается систематической и такая пара «работник-работодатель» блокируется платформой на два месяца. То есть самозанятый не может получать заказы через платформу у конкретного работодателя, но при этом может выполнять другие заказы, а заказчик может давать заказы другим самозанятым.

При этом если в течение полугода хотя бы в один месяц было отработано меньше 60 часов, то период начинают отсчитывать заново. Такая мера нужна, чтобы исключить случаи, когда трудовые отношения маскируются под гражданско-правовые.

Новые правила не касаются:

заказов, где не ведется почасовой учет;

прямых договоров с заказчиками, если вы заключаете их без участия платформы.

Ограничения касаются тех отраслей, где чаще всего фиксируют подмену трудовых отношений:

строительство (в том числе специализированные работы);

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

оптовая и розничная торговля (кроме торговли авто и мотоциклами);

обслуживание зданий и территорий, производство и доставка еды;

операции с недвижимостью;

образование;

IT, разработка ПО, ИТ‑услуги и консультации;

подбор персонала;

реклама и исследования рынка;

сухопутный и трубопроводный транспорт;

спорт, отдых и развлечения.

При обнаружении нарушения для самозанятого не предусмотрено штрафных санкций, а у заказчика могут возникнуть обязанности по доначислению НДФЛ и страховых взносов, а также уплате административного штрафа. Но перед этим будет проведена проверка.

Новые правила для маркетплейсов с 1 октября 2026 года

Фото - © Борис Килин / Фотобанк Лори

С 1 октября вступают в силу нормы, закрепленные в законе №289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Платформенная экономика — это экономическая модель, основанная на цифровых платформах, которые объединяют непосредственных производителей товаров или услуг с потребителями.

Новые нормы касаются тех сервисов, в чьи функции входит посредничество между продавцом и потребителем, при этом платформа не реализует собственные товары и услуги, а только предоставляет инфраструктуру.

Такие платформы включены в реестр по следующим признакам:

среднесуточная аудитория должна составлять не менее 100 тысяч пользователей из России за предыдущий календарный год;

платформа должна соответствовать одному из двух показателей: не менее 10 тысяч партнеров, совершивших хотя бы одну оплаченную сделку за год, или совокупная стоимость сделок на сумму от 50 миллиардов рублей за год.

Платформам с иностранным владельцем для включения в реестр нужно подтвердить аудиторию 100 тысяч пользователей в сутки на территории России. Предварительный перечень таких сервисов включает 12 платформ, 11 из которых являются крупнейшими российскими ресурсами.

Что изменится для продавцов на маркетплейсах с 1 октября

Продавцы теперь будут защищены от изменений условий «задним числом». Платформы теперь должны предупреждать об обновлениях за 15 дней и за 45 дней в отдельных случаях. Все условия должны быть закреплены в одном договоре, а не множестве допсоглашений и приложений. Площадка должна предоставить продавцу функционал для размещения полной информации о товаре и не сможет делать скидки за счет продавца без его согласия.

Что изменится для покупателей на маркетплейсах с 1 октября

Покупатель теперь сразу видит, что платформа является посредником, а не продавцом. Оператор обязан предоставить покупателю техническую возможность предъявления требования о возврате денег, обмене товара или устранения недостатков через интерфейс самой платформы. В карточке товара покупатель сможет видеть всю информацию о продавце, сертификатах, лицензиях и обязательной маркировке. При этом в обязанности оператора входит недопуск предложений по изъятому из оборота, незарегистрированному или немаркированному товару.

Пополнение счета через чужие банкоматы по СБП

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Внести наличные через банкомат чужого банка на свой счет с 1 октября станет возможным. При этом в ЦБ уточняют, что решение о введении услуги cash-in банки будут принимать самостоятельно. Чтобы воспользоваться услугой, нужно убедиться, что банкомат предусматривает возможность пополнения своего счета в другом банке с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

Установлены лимиты на внесение наличных по БСП:

до 25 тысяч рублей за одну операцию;

до 50 тысяч рублей в сутки;

до 200 тысяч рублей в месяц.

Соответственно, невозможно будет воспользоваться услугой, если банк-эмитент карты или банк-владелец банкомата не подключились к сервису, если клиент превысил лимиты или если операция показалась подозрительной антифрод-системе банка. Более того, банк имеет право взимать комиссию за такую операцию, но при этом она не расходует лимит на переводы между своими счетами.

Кому станет сложнее получить кредит с 1 октября 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

С 1 октября 2026 года, согласно новым требованиям положения Банка России 590-П, банки начнут строже проверять заемщиков. Теперь при выдаче кредита и при подтверждении доходов и оценке долговой нагрузки приниматься будут только официальные документы.

Тем, у кого высокая долговая нагрузка и платежи по кредитам составляют более 50% от ежемесячного дохода, займы одобрять если и будут, то с большим трудом. Почти нулевыми получить кредит будут шансы у тех, кто тратит больше 80% своего дохода на выплату кредитов. Кроме того, банки будут реже одобрять долгосрочные кредиты на 5 лет и более, их доля уменьшена с 5% до 1%.

В МФО перестанут одобрять больше двух займов с высокой ставкой (200% годовых). С апреля 2027 года перестанут одобрять больше одного займа под 100% годовых. Эти меры предусмотрены для того, чтобы заемщики не пытались гасить один кредит, взяв следующий. Такая тактика часто приводит к еще большим долгам, когда человек попадает в долговую спираль.